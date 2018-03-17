الفيفا يقرر استخدام تقنية الفيديو في مونديال روسيا 2018

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم بكأس العالم المقررة في روسيا من 14 يونيو حتى 15 يوليو 2018.

وقال إنفانتينو للصحافيين عقب اجتماع المجلس التنفيذي للفيفا في العاصمة الكولومبية بوغوتا، "سيكون لدينا في 2018 أول مونديال مع استخدام "في اي آر"، تمت الموافقة على ذلك، وتم إقراره، نحن سعداء جداً بهذا القرار".

وكان اعتماد القرار متوقعاً بعد أن منح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الثالث من الشهر الجاري الضوء الأخضر لاستخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم في كل المسابقات ومن بينها نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتقتصر هذه المساعدة التكنولوجية على أربع حالات يمكن أن تغير مجرى المباراة: بعد تسجيل هدف، قرار بركلة جزاء، بعد بطاقة حمراء مباشرة "ليس بطاقتين صفراوين" أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجه إليه إنذار أو بطاقة حمراء.