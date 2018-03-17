بوسطن يتخطى عقبة أورلاندو ماجيك في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



استضاف فريق أورلاندو ماجيك، فريق بوسطن سيلتيكس في قاعة امواي سنتر، ضمن منافسات الجولة الـ 69 من دوري السلة الأميركي.



في الربع الأول، تقدم فريق بوسطن بـ 14 نقطة مقابل 8 بعد سلة أحرزها الهارفورد، وفي الربع الثاني زاد فريق بوسطن من تقدمه بواقع 42 نقطة مقابل 27 نقطة بعد سلة سجلها الهارفورد.



بعدها سجل غريغ مونرو سلة زادت من تقدم بوسطن بواقع 62 نقطة مقابل 38 نقطة، وفي الربع الرابع واصل فريق بوسطن هيمنته على مجريات اللعب، وفاز باللقاء بـ 92 نقطة مقابل 83 ، وبهذا الفوز ضمن بوسطن التواجد في المراحل النهائية للسلة الأميركية.