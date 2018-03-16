في ربع نهائي الدوري الأوروبي

أرسنال يلتقي سيسكا موسكو وأتلتيكو يصطدم بسبورتينغ لشبونة

  • الجمعة 16, مارس 2018 في 8:21 م
أسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات متوازنة، حيث يلاقي أرسنال الإنجليزي سيسكا موسكو الروسي، وأتلتيكو يصطدم بسبورتينغ لشبونة .
الشارقة 24 - أسعد خليل :
 
أوقعت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي، التي سحبت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية، فريق أرسنال الإنجليزي في مواجهة سيسكا موسكو الروسي.
 
وتشهد المواجهات الأخرى، بدور الثمانية، لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ولايبزيغ الألماني مع مارسيليا الفرنسي، ولاتسيو الإيطالي مع ريد بول سالزبورغ النمساوي.
 
وتقام مباريات الذهاب، المقررة في الخامس من إبريل المقبل، على ملاعب لايبزيغ وأرسنال وأتلتيكو مدريد ولاتسيو، بينما تقام مباريات الإياب في 12 من الشهر نفسه، على ملاعب الفرق المنافسة.