مانشستر يونايتد يتمسك بالأمل الأخير من بوابة الكأس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يتطلع فرق مانشستر يونايتد، إلى مصالحة الجماهير والتخلص سريعاً من آثار السقوط الأوروبي، والعودة للساحة المحلية من خلال مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في اليومين المقبلين.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق برايتون غداً السبت في مباراة يسعى من خلالها فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى استعادة اتزانه، بعد السقوط على ملعبه أمام أشبيلية الإسباني في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي.

وقال مورينيو إن الفريق يجب أن ينسى مباراة أشبيلية سريعاً، وأن يضيف الفوز بلقب كأس إنجلترا إلى محاولة إنهاء الموسم في المركز الرابع بالدوري إلى قائمة أهدافه هذا الموسم.