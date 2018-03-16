فينوس ويليامز تبلغ نصف نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس

فينوس ويليامز

الشارقة 24 – أسعد خليل:



واجهت المصنفة الثامنة المخضرمة الأميركية فينوس ويليامز، في الدور الربع النهائي لبطولة إنديان ويلز الإسبانية كارلا سواريز نافارو.



ويليامز البالغة من العمر 37 عاماً فازت باللقاء بسهولة جداً بمجموعتين للاشئ بواقع 6-3 / 6-2.



وستقابل ويليامز في دور الأربعة الروسية الشابة داريا كاساتكينا البالغة من العمر 20 عاماً.