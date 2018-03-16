بفوزها على نافارو

فينوس ويليامز تبلغ نصف نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس

  • الجمعة 16, مارس 2018 في 12:02 م
  • فينوس ويليامز
    فينوس ويليامز
تأهلت الأميركية فينوس ويليامز، لنصف نهائي بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، بعد تغلبها على الإسبانية كارلا سواريز نافارو، بمجموعتين دون رد.
الشارقة 24 – أسعد خليل:

واجهت المصنفة الثامنة المخضرمة الأميركية فينوس ويليامز، في الدور الربع النهائي لبطولة إنديان ويلز الإسبانية كارلا سواريز نافارو.

ويليامز البالغة من العمر 37 عاماً فازت باللقاء بسهولة جداً بمجموعتين للاشئ بواقع 6-3 / 6-2.

وستقابل ويليامز في دور الأربعة الروسية الشابة داريا كاساتكينا البالغة من العمر 20 عاماً.