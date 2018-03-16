أرسنال يقصي ميلان من الدوري الأوروبي لكرة القدم

جانب من لقاء أرسنال وميلان

الشارقة 24 – أسعد خليل:



ضمن نادي أرسنال التواجد في ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على ضيفه ميلان الإيطالي، 3-1، في إياب ثمن النهائي.



تقدم ميلان بهدف مباغت عن طريق هاكن كالهانجولو في الدقيقة 35، لكن الضيوف لم يهنأوا بالتقدم كثيراً، بعدما أحرز داني ويلبك هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 39 من ركلة جزاء مثيرة للجدل.



في الشوط الثاني، أضاف جرانيت تشاكا الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 71، عبر قذيفة من خارج منطقة الجزاء، خدعت جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الشاب، قبل أن يعود ويلبك لهز الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الثالث للفريق اللندني، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 86.



دورتموند خارج المسابقة



وودع بوروسيا دورتموند الألماني المسابقة مبكراً، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي.



أخفق الفريق الألماني في تعويض خسارته ذهاباً على ملعبه 1/2، ليمنح بطاقة التأهل لسالزبورج، الذي واصل مغامرته في المسابقة.