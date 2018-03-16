ساوثجيت يُعيد ويلشير لصفوف المنتخب الإنجليزي

جاك ويلشر بقميص منتخب إنجلترا

الشارقة 24 - أسعد خليل :



استدعى جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، يوم الخميس، جاك ويلشير إلى قائمة المنتخب، التي ستخوض مباراتين وديتين، أمام هولندا وإيطاليا الشهر الجاري.



ولم يشارك ويلشير، الذي استعاد مكانته مؤخراً في القائمة الأساسية لفريق أرسنال الإنجليزي، مع منتخب إنجلترا منذ نوفمبر عام 2016، فيما تم استدعاء داني ويلبك إلى قائمة الفريق، التي خلت من الثنائي المصاب هاري كين وجاري كاهيل.



وجاءت قائمة منتخب إنجلترا على النحو التالي:



حراسة المرمى: جاك بوتلاند (ستوك سيتي) وجو هارت (ويستهام يونايتد) ونيك بوب (بيرنلي) وجوردان بيكفورد (إيفرتون) .



خط الدفاع: ريان بيرتراند (ساوثهامبتون) وجو جوميز (ليفربول) وألفي موسون (سوانسي سيتي) وهاري ماجواير (ليستر سيتي) ولويس كوك (بورنموث) وداني روز (توتنهام هوتسبير) وجون ستونز (مانشستر سيتي) وجيمس تاركوفسكي (بيرنلي) وكييران تريبير (توتنهام) وكايل والكر (مانشستر سيتي) وأشلي يونج (مانشستر يونايتد) .



خط الوسط: ديلي آلي (توتنهام) وإيريك دايير (توتنهام) وجوردان هندرسون (ليفربول) وآدم لالانا (ليفربول) وجيسي لينجارد (مانشستر يونايتد) وجاك ليفرمور (ويست بروميتش ألبيون) واليكس أوكسلايد تشمبرلين (ليفربول) وجاك ويلشير (أرسنال) .



خط الهجوم: ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) ورحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) وجيمي فاردي (ليستر سيتي) وداني ويلبك (أرسنال) .