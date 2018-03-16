أتلتيكو مدريد يبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم

الشارقة 24- أسعد خليل :



واصل أتلتيكو مدريد الإسباني مسيرته ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهل لربع النهائي، بعد فوزه الكبير،5-1، على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، في إياب دور الـ16 .



افتتح أنخيل كوريا التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 16، وتعادل ماتشيي ريبوس سريعاً للوكوموتيف في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.



ثم فرض أتلتيكو سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الثاني، مستغلاً حالة الانهيار التي عانى منها منافسه الروسي، ليضيف ساؤول نيجويز الهدف الثاني في الدقيقة 47، فيما تكفل المهاجم المخضرم فيرناندو توريس بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 65 من ركلة جزاء و70.



واختتم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الخامس لأتلتيكو في الدقيقة 85.



وكان أتلتيكو فاز ذهاباً 3-صفر في مباراة الذهاب، ليفوز 8-1 في مجموع لقائي الذهاب والعودة، ويحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية عن جدارة واستحقاق.