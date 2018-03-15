ساوثهامبتون الإنجليزي يستعين بخبرة المدرب هيوز حتى نهاية الموسم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استعان نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، بخبرة المدرب مارك هيوز، حتى نهاية الموسم.

وأقدم ساوثهامبتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الإثنين الماضي، على إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بيليجرينو.

وحقق ساوثهامبتون انتصاراً وحيداً في آخر 17 مباراة، ليصبح على بعد مركز واحد ونقطة وحيدة من منطقة الهبوط.

وتعرض هيوز البالغ من العمر 54 عاماً، للإقالة من تدريب ستوك سيتي في يناير الماضي، بعدما قضى مع الفريق أربعة أعوام ونصف العام.

وخاض هيوز 445 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مسيرته التدريبية مع أندية بلاكبيرن ومانشستر سيتي وفولهام وكوينز بارك رينجرز وستوك.