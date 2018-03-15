على حساب الفرنسي شاردي ...

السويسري فيدرر يبلغ ربع نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس

  • الخميس 15, مارس 2018 في 12:22 م
  • روجيه فيدرر
    روجيه فيدرر
تأهل السويسري روجيه فيدرر إلى ربع نهائي بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، بعد تغلبه على الفرنسي جيريمي شاردي بمجموعتين دون رد.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واجه المصنف الأول في البطولة السويسري المخضرم روجيه فيدرر في الدور الرابع لبطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، الفرنسي جيريمي شاردي.

ونجح فيدرر في الفوز باللقاء بمجموعتين للاشئ بواقع 7-5 / 6-4. وخسر اللاعب البالغ عمره 36 عاماً 3 نقاط فقط في إرساله في المجموعة الأولى، وانتزع السيطرة على المجموعة الثانية بضربة خلفية، ليكسر إرسال شاردي، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 4-4.

ويلعب فيدرر في دور الثمانية ضد الكوري تشونغ هيون الذي فاز 6-1 و6-3 على بابلو كويفاس القادم من أوروغواي.