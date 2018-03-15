السويسري فيدرر يبلغ ربع نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واجه المصنف الأول في البطولة السويسري المخضرم روجيه فيدرر في الدور الرابع لبطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، الفرنسي جيريمي شاردي.

ونجح فيدرر في الفوز باللقاء بمجموعتين للاشئ بواقع 7-5 / 6-4. وخسر اللاعب البالغ عمره 36 عاماً 3 نقاط فقط في إرساله في المجموعة الأولى، وانتزع السيطرة على المجموعة الثانية بضربة خلفية، ليكسر إرسال شاردي، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 4-4.



ويلعب فيدرر في دور الثمانية ضد الكوري تشونغ هيون الذي فاز 6-1 و6-3 على بابلو كويفاس القادم من أوروغواي.