برشلونة يقسو على تشلسي ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اكتسح نادي برشلونة الإسباني، ضيفه تشلسي الإنجليزي، بثلاثية نظيفة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتأهل البلوغرانا لربع النهائي، بمجموع المباراتين 4-1 عقب التعادل ذهاباً 1-1.

أهداف الفريق الكتالوني حملت توقيع النجم ليونلي ميسي "هدفين" في الدقيقتين 3/ 63، وعثمان ديمبيلي في الدقيقة 20.



وبات برشلونة الممثل الثالث للكرة الإسبانية في دور الثمانية للبطولة القارية، عقب تأهل غريمه التقليدي ريال مدريد وأشبيلية للدور ذاته، فيما ضاعف تشيلسي من أحزان الجماهير الإنجليزية، بعدما أصبح الفريق الإنجليزي الثالث الذي يودع البطولة بعد خروج توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد من دور الـ 16.