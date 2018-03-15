يوفنتوس يتشبث بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل :



قبض يوفنتوس بقوة على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه أتالانتا، وبهدفين دون رد، في مباراة مؤجلة من المرحلة 26 .



افتتح الأرجنتيني جونزالو هيجواين التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 29، وتضاعفت معاناة أتالانتا، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 79 لحصوله على الإنذار الثاني.



واستغل يوفنتوس النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف بليس ماتويدي الهدف الثاني في الدقيقة 81.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 74 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه نابولي، في حين تجمد رصيد أتالانتا عند 41 نقطة في المركز الثامن.