بايرن ميونيخ يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل :



لحق بايرن ميونيخ الألماني، بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن أكد تفوقه على مضيفه بشكتاش التركي، وهزمه 3-1، في إياب دور الـ16.



بادر تياجو ألكانتارا بالتسجيل لبايرن في الدقيقة 18، وأحرز جوكهان جونول لاعب بشكتاش الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 46 بالخطأ في مرمى فريقه.



وقلص فاجنر لوف الفارق بتسجيله هدفاً لبشكتاش في الدقيقة 59، غير أن البديل ساندرو فاجنر أحرز الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 86.



وواصل بايرن تفوقه على نظيره التركي بعدما تغلب عليه 5-0، في مباراة الذهاب التي جرت بينهما بمدينة ميونخ الألمانية، الشهر الماضي، ليحجز بطاقة التأهل عن جدارة واستحقاق، بعدما فاز 8-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.