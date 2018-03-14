توتنهام يعلن غياب هدافه هاري كين لشهر

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أكد نادي توتنهام الإنجليزي، أن هدافه هاري كين، سيعود إلى تدريبات الفريق الشهر المقبل، بعد إصابة في أربطة الكاحل، تعرض لها خلال فوز فريقه على بورنموث 4-1، الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويتساوى كين في صدارة ترتيب الهدافين، مع مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، مع 24 هدفاً، علما بأن الأول سجل 39 هدفاً لفريقه في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وستؤدي الإصابة، إلى غياب كين عن المباراتين الوديتين، لمنتخب إنجلترا ضد هولندا وإيطاليا، في 23 و27 الجاري، استعداداً لمونديال روسيا 2018 .