بسبب الإصابة في أربطة الكاحل

توتنهام يعلن غياب هدافه هاري كين لشهر

  • الأربعاء 14, مارس 2018 في 10:43 م
  • هاري كين
    هاري كين
أعلن فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أن الإصابة التي تعرض لها مهاجمه هاري كين، لم تكن بالسوء الذي كان يخشاه مسؤولو الفريق، حيث ذكر أن بإمكان نجم منتخب إنجلترا العودة للتدريبات الشهر المقبل، مما يعني جاهزيته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.
الشارقة 24 - أسعد خليل: 
 
أكد نادي توتنهام الإنجليزي، أن هدافه هاري كين، سيعود إلى تدريبات الفريق الشهر المقبل، بعد إصابة في أربطة الكاحل، تعرض لها خلال فوز فريقه على بورنموث 4-1، الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
 
ويتساوى كين في صدارة ترتيب الهدافين، مع مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، مع 24 هدفاً، علما بأن الأول سجل 39 هدفاً لفريقه في مختلف المسابقات هذا الموسم.
 
وستؤدي الإصابة، إلى غياب كين عن المباراتين الوديتين، لمنتخب إنجلترا ضد هولندا وإيطاليا، في 23 و27 الجاري، استعداداً لمونديال روسيا 2018 .