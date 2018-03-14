جوانجزو إيفرجراند يعزز صدارته للمجموعة الـ 7 في دوري الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تمسك جوانجزو إيفرجراند الصيني بصدارة المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي، 2-0، في الجولة الرابعة من دور المجموعات .

افتتح نيمانيا جوديلي التسجيل لجوانجزو في شباك جيجيو في الدقيقة الـ 27 ثم أضاف ألان الهدف الثاني للفريق، بعدها بعشر دقائق، وأخفق الفريق الكوري في الرد طوال الشوط الثاني.

وبهذا الفوز رفع جوانجزو إيفرجراند رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط أمام كل من بوريرام يونايتد التايلاندي وسيريزو أوساكا الياباني، بينما تجمد رصيد جيجيو عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير.