أتلتيكو مدريد يتطلع لعبور "ربع النهائي" على حساب لوكوموتيف الروسي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تبدو رحلة أتلتيكو مدريد وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم، سهلة إلى أرض لوكوموتيف موسكو الروسي، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بعد تفوقه ذهاباً بثلاثية ساوول نيغويز ودييغو كوستا وكوكي.

وبدأ اتلتيكو الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2014 و2016، مشواره هذا الموسم في المسابقة القارية الأم، لكن احتلاله المركز الثالث في دور المجموعات، جعله يكمل المشوار في يوروبا ليغ.

وأعلن الروخي بلانكوس، المتوج باللقب مرتين في 2010 و2012 إصابة مهاجمه الفرنسي كيفن غاميرو بتقلص عضلي في فخذه الأيمن، بينما يعاني مهاجمه الآخر دييغو كوستا من كدمة طفيفة.