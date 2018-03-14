إنديانا بيسرز يقترب من بلوغ الأدوار النهائية في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز، فريق إنديانا بيسرز في مباراة ضمن دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.

بدأ إنديانا الزائر المباراة على أفضل وجه واستعان برميات من عدد من لاعبيه بينهم كوري جوزيف، ليتقدم بنهاية الشوط الأول بـ 33 نقطة مقابل 23.

رغم جهود إرسان إلياسوفا وماركو بيلينيلي لفيلادلفيا في الشوط الثاني، فإن إنديانا حافظ على التقدم بنهاية الشوط الثاني بـ 57 نقطة مقابل 53.

ورغم إحراز جويل إمبيد 29 نقطة لفيلادلفيا في اللقاء، إنديانا بيسرز يفوز بالمباراة 101 نقطة مقابل 98 نقطة لصاحب الأرض فريقه فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز.