بخسارته أمام إشبيلية...

مانشستر يونايتد يودع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

  • الأربعاء 14, مارس 2018 في 1:58 ص
  • خيبة أمل "مانشستر" بالخروج
    خيبة أمل "مانشستر" بالخروج
حقق نادي إشبيلية الإسباني مفاجأة كبيرة بإقصائه لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه عليه بهدفين لهدف في إياب دور الـ16، ليبلغ النادي الإسباني ربع النهائي.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
تأهل فريق إشبيليه الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، في إياب دور الـ 16 من البطولة.
 
ويدين إشبيلية بالفضل في هذا الفوز للاعبه الفرنسي وسام بن يدر الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 74 و78، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لمانشستر يونايتد البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 84.
 
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا انتهت بالتعادل السلبي ليصعد إشبيلية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 / 1.