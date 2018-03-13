الأهلي المصري يمدد عقد لاعبه عبد الله السعيد لموسمين

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن النادي الأهلي المصري تمديد تعاقده مع لاعبه عبد الله السعيد لمدة موسمين وذلك بعد فترة من الجدل حول انتقال اللاعب لدوري الخليج العربي أو للدوري السعودي وكذلك لنادي الزمالك.

وقال النادي في موقعه على الإنترنت، أعلن الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير جهاز الكرة بالأهلي عن تمديد عقد عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين.

وقام عبدالحفيظ باصطحاب اللاعب لاتحاد الكرة وتم توثيق العقد الجديد والتأكيد على رغبة اللاعب في استكمال مشواره داخل القلعة الحمراء.

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري قد تدخل لإقناع اللاعب بعدم الرحيل عن النادي الأهلي.