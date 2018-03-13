ملبورن فيكتوري يحقق فوزاً صعباً على كاواساكي في أبطال آسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أبقى ملبورن فيكتوري الأسترالي، على حظوظه في مواصلة المشوار ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما حقق انتصاراً صعباً، وتغلب على ضيفه كاواساكي فرونتال 1-0 1 / صفر، في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن كوستا باربروزيس خطف هدف الفوز لملبورن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليكون الانتصار الأول للفريق في دور المجموعات.

ورفع ملبورن رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث بالمجموعة السادسة، بفارق الأهداف فقط خلف أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كاواساكي عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.