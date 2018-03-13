بورتلاند يقسو على ضيفه ميامي هيت في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:





استضاف فريق بورتلاند تريل بليزرز فريق ميامي هيت في مباراة ضمن دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.

كان بورتلاند الفريق الأقوى في الشوط الأول، فقد استعان برميات من داميان ليلارد وزاك كولينز ليتقدم بنهاية الشوط الأول بـ 34 نقطة مقابل 25.



وتواصل الأداء القوي من بورتلاند في الشوط الثاني ليتقدم الفريق بنهاية الشوط الثاني بـ 59 نقطة مقابل 47.



ثم أحرز داميان ليلارد 32 نقطة لفريق بورتلاند وأضاف يوسوف نوركيتش 27 نقطة ليساهما بجدارة في فوز الفريق بالمباراة بـ 115 نقطة مقابل 99 نقطة.