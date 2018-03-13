بفارق 16 نقطة..

بورتلاند يقسو على ضيفه ميامي هيت في السلة الأميركية

  • الثلاثاء 13, مارس 2018 في 11:14 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
تغلب بورتلاند تريل بليزرز على ضيفه ميامي هيت، بـ 115 نقطة مقابل 99 نقطة، في لقائهما في بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.
الشارقة 24 – أسعد خليل:


استضاف فريق بورتلاند تريل بليزرز فريق ميامي هيت في مباراة ضمن دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة. 

كان بورتلاند الفريق الأقوى في الشوط الأول، فقد استعان برميات من داميان ليلارد وزاك كولينز ليتقدم بنهاية الشوط الأول بـ 34 نقطة مقابل 25.

وتواصل الأداء القوي من بورتلاند في الشوط الثاني ليتقدم الفريق بنهاية الشوط الثاني بـ 59 نقطة مقابل 47.

ثم أحرز داميان ليلارد 32 نقطة لفريق بورتلاند وأضاف يوسوف نوركيتش 27 نقطة ليساهما بجدارة في فوز الفريق بالمباراة بـ 115 نقطة مقابل 99 نقطة.