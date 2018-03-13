الأهلي يتوج بطلاً للدوري المصري للمرة الـ 40 في تاريخه

الشارقة 24 - محمود علي:



توج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 40 في تاريخه والثالثة على التوالي قبل 6 جولات على النهاية بعد تعادل المصري البورسعيدي سلبياً مع ضيفه الإنتاج الحربي مساء الإثنين.



وأدى هذا التعادل إلى استحالة تعويض المصري لفارق النقاط مع الأهلي فيما تبقى من مباريات المسابقة هذا الموسم.



ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 75 نقطة بعد فوزه للمرة 24 في 28 مباراة ويتقدم بفارق 22 نقطة على الإسماعيلي و24 نقطة على الزمالك.



ولم يكن بوسع الإسماعيلي أو الزمالك اللحاق بالأهلي لكن المصري البورسعيدي رابع الترتيب الذي كان يملك 48 نقطة من 25 مباراة هو الوحيد القادر من الناحية النظرية على معادلة رصيد النقاط مع الأهلي لو فاز بكل مبارياته التسع المتبقية.



لكن بعد تعادله الإثنين رفع المصري رصيده إلى 49 من 26 مباراة بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 27 مباراة متقدماً بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث الذي خاض 27 مباراة أيضاً.