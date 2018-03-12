ضمن إياب ثمن النهائي...

مانشستر يونايتد يتطلع لعبور محطة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

  • الإثنين 12, مارس 2018 في 8:17 م
  • جانب من تدريبات اليونايتد
    جانب من تدريبات اليونايتد
يتطلع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يستضيف إشبيلية الإسباني في إياب دور الـ 16 من التشامبيونزليغ.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أجرى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حصة تدريبية أخيرة، استعداداً للقاء إشبيلية الإسباني، في إياب دور الـ16 من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويترقب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الحالة البدنية للاعبه الفرنسي بول بوجبا قبل اختيار تشكيلته لمباراة الغد أمام أشبيلية.

وغاب بوجبا عن مباراة الذهاب في إسبانيا كما غاب عن مباراة الفريق التي تغلب فيها على ليفربول 2-1، في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة مما يعني أن نيمانيا ماتيتش وسكوت مكتوميناي قد يحتفظان بمكانيهما في خط وسط الفريق.