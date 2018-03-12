مانشستر يونايتد يتطلع لعبور محطة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:



أجرى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حصة تدريبية أخيرة، استعداداً للقاء إشبيلية الإسباني، في إياب دور الـ16 من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ويترقب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الحالة البدنية للاعبه الفرنسي بول بوجبا قبل اختيار تشكيلته لمباراة الغد أمام أشبيلية.



وغاب بوجبا عن مباراة الذهاب في إسبانيا كما غاب عن مباراة الفريق التي تغلب فيها على ليفربول 2-1، في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة مما يعني أن نيمانيا ماتيتش وسكوت مكتوميناي قد يحتفظان بمكانيهما في خط وسط الفريق.