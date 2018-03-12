هامبورج الألماني يستغني عن خدمات المدرب بيرند هوليرباخ

الشارقة 24 – أسعد خليل:



بعد سبع مباريات فقط، أقال نادي هامبورج الألماني مديره الفني بيرند هوليرباخ.



وذكر النادي أن كريستيان تيتس، مدرب فريق تحت 21 سيتولى مهام هوليرباخ حتى نهاية الموسم.



ولا يزال هامبورج المتوج بطلاً لأوروبا عام 1983 هو الوحيد من الأندية المؤسسة للدوري الألماني الذي لم يهبط لدوري الدرجة الثانية حتى الآن على مدار تاريخ البطولة.



ويواجه هامبورج بقوة شبح الهبوط منذ عدة مواسم ولكن موقف الفريق تأزم بشكل أكبر في الموسم الحالي حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 18 نقطة من 26 مباراة وبفارق سبع نقاط عن فولفسبورج وماينز صاحبي المركزين الـ15 و16 .