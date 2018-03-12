السويسري روجيه فيدرر يبلغ ثالث أدوار بطولة إنديان ويلز

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بلغ النجم السويسري روجيه فيدرر، المصنف الأول عالمياً، الدور الثالث ببطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة، عقب فوزه على الأرجنتيني فيدريكو دلبونيس بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 / 7-6 .

ويلتقي فيدرر في الدور الثالث، مع الصربي فيليب كراينوفيتش المصنف الـ 25 للبطولة، والذي كان قد صعد بالفوز على الأميركي ميتشل كريجر.

الأخوان زفيريف خارج المنافسات

ودع النجم الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع للبطولة، منافسات إنديان ويلز مبكراً، حيث تغلب عليه البرتغالي جواو سوزا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 7 / 5 و5 / 7 و6 / 4 .

كما تغلب الأميركي سام كويري على ميشا زفيريف، شقيق ألكسندر، 6 / 4 و7 / 5 .

ديل بوترو إلى الدور الثالث

صعد الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو، المصنف السادس للبطولة بالفوز على الأسترالي الشاب أليكس دي مينار بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 / 6-1 .