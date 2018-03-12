"الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس" يختتم بطولة "التايكواندو"

الشارقة 24:

اختتم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بنجاح لافت، ومشاركة كبيرة، بطولته الثانية للتايكواندو "البومسي" بمشاركة 222 لاعباً ولاعبة.



وأشرف على الاختبار من اللجنة المنظمة لبطولة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، مدير البطولة عبد الله حاتم، وأيوب محمد حسين لشكري رئيس اللجنة.

وأسفرت نتائج فئة البنات في الترتيب العام عن فوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس A بالمركز الأول بـ 4 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات، والمركز الثاني نادي الشارقة للألعاب الفردية بـ 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، والمركز الثالث نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس B بذهبيتين وفضية و3 برونزيات.

وفي نتائج فئة البنين، حل بالمركز الأول نادي الشارقة للألعاب الفردية.

وأشار عبد العزيز عبد الرحمن النومان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إلى مضي نادي الشارقة للدفاع عن النفس في نجاح خططه وسياسته الرامية إلى نشر الألعاب الدفاعية في المجتمع.



وأكد محمد علي ماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، أهمية مواصلة نادي الدفاع لدوره في تنمية اللاعبين، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



من جهته وجه عبد الله حاتم المازمي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، شكره للجنة ولإدارة النادي.