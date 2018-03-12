رسمياً... أحمد فتحي يجدد للأهلي المصري لمدة عامين

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن النادي الأهلي المصري تجديد عقد مدافعه أحمد فتحي لمدة عامين.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بحسب الموقع الرسمي للنادي، إن أحمد فتحي، مدافع الفريق قام بتجديد عقده لمدة عامين.

وأضاف أن اللاعب حضر إلى منزله فجر اليوم الإثنين، وقام بالتجديد قبل أن يحصل على إذن بالسفر إلى السعودية لأداء العمرة والعودة غداً الثلاثاء، للانتظام في مران الفريق قبل السفر للجابون لمواجهة مونانا في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ أن فتحي لم تكن له أية مطالب، ووقع على بياض، تاركا للأهلي تقديره بالشكل المناسب.

وأشار إلى أن فتحي قال: "إنه مهما كان تفكيره في تأمين مستقبله، لكنه لا يستطيع أن يرى نفسه بعيداً عن الأهلي".

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن رغبة اللاعب في رفع قيمة تعاقده مع الفريق بعد تلقيه العديد من العروض الخارجية بأرقام خيالية.