بفوزها الصعب على كارولين دولهايد ...

سيمونا هاليب تبلغ الدور الرابع في بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس

  • الإثنين 12, مارس 2018 في 12:08 م
  • سيونا هاليب
    سيونا هاليب
تأهلت المصنفة الأولى عالمياً الرومانية، سيمونا هاليب، إلى الدور الرابع في بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، بفوزها الصعب على الأميركية، كارولين دولهايد، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

احتاجت المصنفة الأولى عالميا الرومانية، سيمونا هاليب، إلى ثلاث مجموعات للفوز على ابنة الـ 19 ربيعاً الأميركية، كارولين دولهايد، في لقائهما في إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا الأميركية ضمن الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس.

دولهايد باغتت هاليب بهيمنة كاملة على المجموعة الأولى ونافست الرومانية في المجموعة الثانية التي انتهت بالتعادل بـ 6 أشواط لكل لاعبة وامتدت نتيجة لذلك إلى شوط حاسم كسبته هاليب بسبع نقاط مقابل 3 ثم هيمنت سيمونا هاليب على المجموعة الثالثة لتكسبها وتفوز بالمباراة بواقع 1-6 / 7-6 / 6-3. هاليب ستلتقي في الدور الرابع لهذه البطولة بالصينية، كيانغ وانغ.