فيلادلفيا سيفينتي يقسو على بروكلين نيتس في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف بروكلين نيتس، فريق فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز في مباراة ضمن دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.

بدأ بروكلين المباراة بشكل جيد وتقدم بـ 10 نقاط مقابل 4، بعد رمية من جاريت ألان، ثم انتزع ضيفه فيلادلفيا زمام المبادرة وسجل عدداً كبيراً من النقاط، وبعد رمية من جاي جاي ريديك تقدم بـ 37 نقطة مقابل 25.

وحافظ فيلادلفيا على تفوقه في الشوط الثاني وتقدم بنهايته بـ 70 نقطة مقابل 60.

وقام فريق بروكلين بجهود مكثفة في الشوط الثالث، غير أن فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز الزائر استعان بأداء قوي من معظم نجومه وبما فيهم جويل إمبيد وروبرت كوفينغتون، ليفوز بالمباراة بجدارة بواقع 120 نقطة مقابل 97.