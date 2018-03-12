نابولي يفقد صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:



أهدى نادي إنتر ميلان، نظيره يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب خطفه لنقطة التعادل السلبي من نادي نابولي في قمة مباريات الجولة الـ28 من الكالتشو.



وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص، التي أتيحت لهما أمام المرميين خلال المباراة ليحصل كل منهما على نقطة.



ورفع نابولي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف يوفنتوس، الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس.



وكان نابولي قد سقط في فخ الخسارة أمام روما 2 / 4 في الجولة الماضية، لتتضاءل آماله في انتزاع لقب الدوري هذا الموسم.



يذكر أن هذا التعادل هو الرابع لنابولي هذا الموسم مقابل الفوز في 22 مباراة والخسارة في مباراتين، فيما يعد هذا التعادل هو العاشر لإنتر ميلان هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والخسارة في ثلاث.