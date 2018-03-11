أتلتيكو مدريد يعزز وصافته للدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:



قبض أتلتيكو مدريد، بقوة على المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه سيلتا فيجو، بثلاثية نظيفة، في الجولة 28. انتهى الشوط الأول بتقدم أتلتيكو بهدف نظيف حمل توقيع نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 44، ثم واصل فريق العاصمة الإسبانية فرض سيطرته على مجريات المباراة في الشوط الثاني، ليضيف فيتولو وآنخيل كوريا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و63.



وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو، رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط خلف الفريق الكتالوني، في المقابل، تجمد رصيد سيلتا فيجو، الذي تكبد خسارته الـ 12 في البطولة هذا الموسم، والثالثة في مبارياته الخمس الأخيرة، عند 38 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.