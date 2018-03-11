يوفنتوس يعبر محطة أودينيزي و3 نقاط مهمة لنادي فيورنتينا

الشارقة 24 – أسعد خليل:



حقق فريق يوفنتوس، فوزاً سهلاً على أودينيزي، وبهدفين دون رد، ضمن منافسات المرحلة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



تقدم يوفنتوس بهدف سجله باولو ديبالا في الدقيقة 20، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 49.



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتاً انتظاراً لما ستسفر عنه مباراة إنتر ميلان مع نابولي، وتوقف رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الـ 11.



فيورنتينا وأول لقاء بعد رحيل أستوري:



ضاعف فريق فيورنتينا محنة ضيفه بينفينتو وفاز عليه بهدف دون رد، حمل توقيع المدافع البرازيلي فيتور هوجو في الدقيقة 25.



الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى 38 نقطة في المركز التاسع، فيما ظل بينفينتو في المركز العشرين الأخير برصيد 10 نقاط ليصبح على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الثانية. وخاض فيورنتينا أول مباراة له منذ وفاة قائده دافيدي استوري بسكتة قلبية مفاجئة الأحد الماضي.



كروتوني يقسو على سامبدوريا:



من جهته اكتسح كروتوني ضيفه سامبدوريا 4-1.



وسجل أهداف كروتوني مارسيلو تروتا (هدفين) في الدقيقتين السادسة و36 وأدريان ستويان في الدقيقة 23 من متابعة لركلة الجزاء التي أضاعها تروتا، وماتياس سيلفيستر، لاعب سامبدوريا، الذي سجل هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لسامبدوريا دوفان زاباتا في الدقيقة 70.



ورفع كروتوني رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف أمام ساسولو وسبال صاحبي المركزين السابع عشر والثامن عشر، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 44 نقطة في المركز السابع.



أتالانتا يحقق فوزاً صعباً على بولونيا:



انتزع أتالانتا فوزاً صعباً من مضيفه بولونيا 1 / صفر. ويدين أتالانتا بالفضل في هذا الفوز للاعبه مارتن دي رون، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83. ورفع أتالانتا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد بولونيا عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف أودينيزي.



لاتسيو يواصل نزيف النقاط:



في الأثناء سقط لاتسيو بفخ التعادل الإيجابي أمام كالياري 2-2.



سجل هدفي كالياري ليوناردو بافوليتي في الدقيقة 25 ونيكولو باريلا في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي لاتسيو لوكا سيبيتيلي، لاعب كالياري، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35 وشيرو إيموبلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. ورفع كالياري رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع لاتسيو رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع.