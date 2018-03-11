لايبزج يواصل نزيف النقاط في الدوري الألماني لكرة القدم

جانب من اللقاء

الشارقة 24 – أسعد خليل:



ابتعد نادي لايبزج عن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم، بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه شتوتغارت، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة 26.



وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين طوال المباراة ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع لايبزج رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس، المؤهل للدوري التمهيدي بالدوري الأوروبي، كما رفع شتوتغارت رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر.



يذكر أن هذا التعادل هو السابع لفريق لايبزج في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في 11 مباراة.