بتعادله أمام شتوتغارت...

لايبزج يواصل نزيف النقاط في الدوري الألماني لكرة القدم

  • الأحد 11, مارس 2018 في 10:04 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
واصل فريق لايبزج، نزيف النقاط في الدوري الألماني لكرة القدم، بتعادله السلبي أمام مضيفه شتوتغارت، خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ 26.
الشارقة 24 – أسعد خليل:

ابتعد نادي لايبزج عن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم، بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه شتوتغارت، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة 26.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين طوال المباراة ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع لايبزج رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس، المؤهل للدوري التمهيدي بالدوري الأوروبي، كما رفع شتوتغارت رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر.

يذكر أن هذا التعادل هو السابع لفريق لايبزج في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في 11 مباراة.