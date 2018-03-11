أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة 24 - أسعد خليل:



استعاد أرسنال نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز ه الكبير على ضيفه واتفورد 3-صفر، في المرحلة 30 من البريميرليغ.



افتتح أرسنال التسجيل مبكراً عن طريق المدافع الألماني شكودران موستافي في الدقيقة الثامنة، وأضاف المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثاني في الدقيقة 59.



أضاع واتفورد فرصة تقليص الفارق، بعدما أهدر لاعبه تروي دييني ركلة جزاء في الدقيقة 62، ليأتي العقاب من جانب أرسنال، الذي أحرز نجمه الأرميني هنريخ مخيتاريان الهدف الثالث في الدقيقة 77.



ارتفع رصيد أرسنال إلى 48 نقطة، ولكنه ظل في المركز السادس في ترتيب المسابقة، بفارق 8 نقاط خلف تشيلسي (حامل اللقب)، صاحب المركز الخامس المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد.



في المقابل، تجمد رصيد واتفورد، الذي تكبد خسارته الـ 14 في البطولة هذا الموسم، عند 36 نقطة في المركز العاشر.