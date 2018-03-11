لوس أنجلوس كليبرز يقترب من المراحل الإقصائية في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اشتد الصراع على التأهل إلى مرحلة الإقصاء "بلاي أوف" في المنطقة الغربية من الرابطة الأميركية لكرة السلة، بين لوس أنجلوس كليبرز ودينفر، ويوتا جاز.

كليبرز استقبل أورلاندو ماجيك، مدركاً ضرورة الفوز لكنه وجد صعوبة كبيرة أمام ماجيك، بقيادة جونثان سيمونس، الذي سجل 24 نقطة ودي جي أوغستين الذي سجل 19 نقطة، ونيكولا فوتشيفيك الذي سجل 17 نقطة.

كليبرز لعب بإصرار ورفع نجومه درجة التحدي، وقام دي أندري جوردن بـ 18 مرتدة وسجل ميلوش تيدوزيتش 15 نقطة وسبع مساهمات، لكن لو ويليامز كان نجم كليبرز خلال اللقاء بخمس وعشرين نقطة، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 113 مقابل 105.