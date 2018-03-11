البلغاري ديميتروف يودع مبكراً بطولة إنديان ويلز للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق الإسباني المخضرم فرناندو فرداسكو مفاجأة كبيرة، بإقصائه المصنف الثالث البلغاري جريجور ديميتروف من الدور الثاني لبطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، بفوزه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 7-6 و4-6 و6-3.



ولعب الإرسال الأول لفرداسكو دوراً حاسماً في فوز اللاعب الإسباني بالمجموعة الثالثة الفاصلة، ليحقق فوزه الثاني على ديميتروف مقابل هزيمتين.

ونفذ فرداسكو البالغ من العمر 34 عاماً، الذي حصد 7 ألقاب طوال مسيرته الـ 12، ضربة إرسال من النوع الذي لا يرد من بينها 6 في المجموعة الفاصلة.