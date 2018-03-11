بخسارته أمام فيرداسكو..

البلغاري ديميتروف يودع مبكراً بطولة إنديان ويلز للتنس

  • الأحد 11, مارس 2018 في 3:24 م
  • جريجور ديميتروف
    جريجور ديميتروف
فاز الإسباني فيرناندو فيرداسكو، على المصنف الثالث البلغاري جريجور ديميتروف، في الدور الثاني من بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، ليتأهل فيرداسكو إلى الدور الثالث.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق الإسباني المخضرم فرناندو فرداسكو مفاجأة كبيرة، بإقصائه المصنف الثالث البلغاري جريجور ديميتروف من الدور الثاني لبطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، بفوزه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 7-6 و4-6 و6-3.

ولعب الإرسال الأول لفرداسكو دوراً حاسماً في فوز اللاعب الإسباني بالمجموعة الثالثة الفاصلة، ليحقق فوزه الثاني على ديميتروف مقابل هزيمتين. 

ونفذ فرداسكو البالغ من العمر 34 عاماً، الذي حصد 7 ألقاب طوال مسيرته الـ 12، ضربة إرسال من النوع الذي لا يرد من بينها 6 في المجموعة الفاصلة.