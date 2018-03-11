فيليم تيلبورج يقسو على آيندهوفن في الدوري الهولندي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل :

فجر نادي فيليم تيلبورج، مفاجأة من العيار الثقيل في الجولة 27 من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، بفوزه الكبير على المتصدر آيندهوفن 5-0.

تقدم بن رينسترا بهدف لفيليم تيلبورج في الدقيقة 21 ثم أضاف فران سول الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وتقمص فران سول دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والخامس أيضاً لفيليم تيلبورج من ضربتي جزاء في الدقيقتين 70 و90 لينال لقب هاتريك، وتكفل بن رينسترا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد آيندهوفن في الصدارة عند 68 نقطة بفارق 10 نقاط أمام أياكس أمستردام صاحب المركز الثاني، بينما رفع فيليم تيلبورج رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ 15.