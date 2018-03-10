البايرن يُمزق شباك هامبورغ بسداسية و3 نقاط لأوغسبورغ وهوفنهايم

الشارقة 24 - أسعد خليل :



بات بايرن ميونيخ، قاب قوسين أو أدنى، من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، بعد فوزه على هامبورغ 6-0، ضمن منافسات المرحلة الـ26 .



وسجل الفرنسي فرانك ريبيري، هدفين في الدقيقتين 8 و81، وروبرت ليفاندوفسكي "هاتريك"، في الدقائق 12 و18 والأخيرة من المباراة من ركلة جزاء، وآريين روبين في الدقيقة 55.



ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب، ليقترب خطوة كبيرة من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، وتوقف رصيد هامبورغ عند 18 نقطة، في المركز السابع عشر قبل الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط للمرة الأولى في تاريخه.



أوغسبورغ يعبر محطة هانوفر



وتغلب أوغسبورغ على هانوفر، بثلاثة أهداف لواحد، بإمضاء ميكاييل جريجوريتش، في الدقيقتين 26 و83، وجوكو كاتشار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما سجل لهانوفر ساليف ساني في الدقيقة 37.



ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، وتوقف رصيد هانوفر عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف خلف هيرتا برلين.



هوفنهايم يواصل حصد الانتصارات



من جهته، تغلب هوفنهايم على فولفسبورغ، بثلاثية نظيفة، بإمضاء نيكو شولز في الدقيقة 18، وسيرج نابري في الدقيقة 77، وجوشا جويلافوجي لاعب فولفسبورغ، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80.



ورفع هوفنهايم رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد فولفسبورغ، عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق الأهداف أمام ماينز.