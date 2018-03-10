مانشستر يونايتد يتمسك بوصافة الدوري الإنجليزي لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

قبض مانشستر يونايتد، بقوة على المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه ليفربول، 2-1، في افتتاح مباريات الجولة الـ30 من المسابقة.

أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما ماركوس راشفورد في الدقيقتين 14 و24، ثم رد ليفربول بهدف وحيد في الشوط الثاني، سجله إيريك بايلي مدافع مانشستر بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع يونايتد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني بفارق 13 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، الذي يحل ضيفاً على ستوك سيتي مساء الإثنين في ختام المرحلة، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 60 نقطة في المركز الثالث.