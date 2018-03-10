رونالدو يقود ريال مدريد لتخطي عقبة إيبار في الدوري الإسباني

الشارقة 24 - أسعد خليل:



تقمص البرتغالي كريستيانو رونالدو، دور البطولة وقاد ريال مدريد للنجاة من فخ إيبار، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



أنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 33، ورد إيبار في الشوط الثاني بهدف التعادل الذي سجله إيفان راميس بضربة رأس متقنة في الدقيقة 50، لكن رونالدو أنقذ فريقه من خسارة نقطتين جديدتين في المسابقة وسجل هدف الفوز للفريق بضربة رأس في الدقيقة 84 ليكون الهدف الـ 18 له في المسابقة هذا الموسم.



وأفلت الريال من كمين إيبار بهذا الفوز الثمين ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف جاره أتلتيكو مدريد وبفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر والذي يحل ضيفاً على ملقة السبت في مباراة أخرى بنفس المرحلة.