واشنطن ويزاردز يقسو على نيو أورليانز بيليكانز في السلة الأميركية

جانب من اللقاء

الشارقة 24 – أسعد خليل:



استضاف فريق نيو أورليانز بيليكانز في قاعة سموثي كنغ سنتر فريق واشنطن ويزاردز.



في الربع الثاني تقدم فريق واشنطن بـ28 نقطة مقابل 27 بعد سلة سجلها أوتو بورتر جونيور.



وقبل انتهاء الربع الثاني سجل بورتر جونيور سلة تحتسب بثلاث نقاط " ثلاثية " زادت من تقدم فريق واشنطن إلى 50 نقطة مقابل 33 نقطة.



وفي الربع الثالث تقدم واشنطن بواقع 62 نقطة مقابل 46 بعد سلة ثلاثية أحرزها بورتر جونيور.



وفي الربع الرابع واصل فريق واشنطن ويزاردز هيمنته على مجريات اللعب وفاز باللقاء بنتيجة 116 نقطة مقابل 97 نقطة.