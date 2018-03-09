بفوزه على فيلادلفيا

ميامي هيت يقترب من بلوغ المراحل الإقصائية في السلة الأميركية

  • الجمعة 09, مارس 2018 في 11:36 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
سجل حسان وايتسايد 26 نقطة، قادت فريق ميامي هيت للفوز على فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسيرز بـ 108 نقاط مقابل 99، ضمن منافسات الجولة الـ 64 من دوري السلة الأميركي.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل حسان وايتسايد 26 نقطة، وأضاف دوين وايد 16 نقطة ساعدت ميامي هيت في الاقتراب من التأهل للملاحق الإقصائية، بعد تغلبه على فريق فيلالفيا سيفنتي سيكسيرز بواقع 108 نقاط مقابل 99.

في الربع الأول تقدم فيلادلفيا بفارق نقطتين.

وفي الربع الثاني انتزع فريق ميامي التقدم بواقع 41 نقطة مقابل 31، بعد سلة تحتسب بثلاث نقاط " ثلاثية " سجلها غوران دراغيتش.

بعدها سجل حسان وايتسايد سلة لفريق ميامي الذي تقدم بواقع 51 نقطة مقابل 40، ورغم محاولات فريق فيلادلفيا في الربع الرابع، نجح فريق ميامي هيت في الحفاظ على تقدمه والفوز باللقاء بمئة وثمان نقاط مقابل تسع وتسعين.