أرسنال وأتلتيكو مدريد يطرقان دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي

الشارقة 24 – أسعد خليل :

بات أرسنال الإنجليزي، قاب قوسين أو أدنى، من بلوغ ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على ميلان 2-0، في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح الأرميني هنريخ مخيتاريان التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يضيف الويلزي آرون رامسي الهدف الثاني في الدقيقة 45، ليلحق الفريق الإنجليزي الخسارة الأولى بميلان الإيطالي، تحت قيادة مدربه جينارو جاتوزو، الذي حافظ الفريق تحت قيادته على سجله خالياً من الهزائم، خلال 14 مباراة متتالية في جميع البطولات.

بوروسيا دورتموند وسلسلة الهزائم

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، اقترب بوروسيا دورتموند بشدة من وداع البطولة، عقب خسارته 1-2 أمام ضيفه ريد بول سالزبورج.

أحرز فالون بيرايشا هدفي الفريق النمساوي في الدقيقتين 49 من ركلة جزاء و56، فيما تكفل أندريه شورله بتسجيل هدف دورتموند الوحيد في الدقيقة 63.

وحاول دورتموند خلال الوقت المتبقي من المباراة تقليص الفارق، لكن من دون جدوى، ليتأزم موقفه تماماً في مباراة العودة التي ستقام بالنمسا، الأسبوع المقبل، حيث أصبح يتعين عليه الفوز بفارق هدفين، للاستمرار في المسابقة.

أتلتيكو مدريد يقترب من ربع النهائي بقوة

وضع أتلتيكو مدريد قدماً في دور الثمانية، بعد تغلبه 3-0، على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي.

افتتح ساؤول نيجويز التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 22، قبل أن يضيف دييجو كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليختتم كوكي مهرجان الأهداف الإسبانية بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 90.