بيع أقدم نادٍ لكرة القدم في إسبانيا بيورو واحد

الشارقة 24 - أسعد خليل :

كشف مجلس مدينة هويلفا، أن أقدم ناد لكرة القدم في إسبانيا، سيتم بيعه مقابل يورو واحد فقط.

ووفقاً للمجلس، فإن نادي ريكرياتيفو دي هويلفا سيباع مقابل يورو واحد فقط، لسداد الديون المتراكمة على النادي.

وتوصلت شركة "يورو ساموب" لاتفاق مع المجلس، لشراء جميع أسهم النادي مقابل يورو واحد.

واحتفل النادي بالذكرى 128 لتأسيسه في ديسمبر الماضي، لكنه يعاني من تراكم الديون بشكل كبير.

وبلغت ديون ريكرياتيفو المنافس بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، سبعة ملايين و600 ألف يورو، وتم سداد هذه الديون، ضمن عملية البيع إلى شركة "يورو ساموب".