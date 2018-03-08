برشلونة يستعد للقاء ملقا وعينه على لقاء تشلسي في "التشامبيونزليغ"

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يسعى برشلونة للاقتراب خطوة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يواجه مضيفه فريق ملقا، صاحب المركز الأخير في المرحلة الـ 28، لكن سيضع عينه على مواجهة تشلسي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق تشلسي ضيفاً على برشلونة الأربعاء في إياب دور الستة عشر من "التشامبيونزليغ"، ويهدف إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة للحفاظ على لاعبيه الرئيسين جاهزين لتلك المباراة، خاصة وأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.

ويغيب عن مباراة ملقا أندريس إنييستا قائد الفريق، والمدافع نيلسون سميدو للإصابة، ولكن جيرارد بيكيه تدرب بشكل طبيعي، بعد أن تعافى من المشكلة التي عانى منها مؤخراً في الركبة.

ومنح فالفيردي راحة لنجوم الفريق من بينهم ليونيل ميسي وفيليبي كوتينيو ولويس سواريز، استعداداً للمنافسات المقبلة، حيث يسعى برشلونة لاقتناص الثلاثية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز بالدوري الإسباني والكأس، بجانب دوري أبطال أوروبا في 2009 و2015.