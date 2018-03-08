نيو أورليانز بيليكانز يصعد للمركز الرابع في المجموعة الغربية للسلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:



أحرز أنتوني ديفيس 17 نقطة قبل أن يغادر الملعب ليسهم في فوز نيو أورليانز بيليكانز على مضيفه ساكرامينتو كينغز ضمن منافسات دوري السلة الأميركي، ديفيس، الذي شارك في منافسات كل النجوم 5 مرات، غادر الملعب في الشوط الثالث بعد اصطدامه مع كوستا كوفوس في صراع للاستحواذ على كرة مرتدة. وأضاف زميله نيكولا ميروتيتش 26 نقطة ونال جرو هوليداي 23 نقطة، وقدم ثمان تمريرات حاسمة وأحرز إيتوان مور 15 نقطة لبيليكانز.

أورليانز فاز بـ 114 نقطة مقابل 101، وهو فوزه العاشر على التوالي، ليضاهي بذلك الرقم القياسي لأفضل إنجاز له في البطولة.