مانشستر سيتي يبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل :

واصل مانشستر سيتي الإنجليزي، مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتأهل لربع النهائي، رغم خسارته 1-2 أمام ضيفه بازل السويسري في إياب ثمن النهائي.

تقدم سيتي بهدف مبكر عبر مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل محمد اليونسي لبازل في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، أضاف ميشيل لانج الهدف الثاني لبازل، ليمنح الفريق السويسري فوزاً شرفياً على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقائه الأخير بالبطولة.

واستفاد الفريق الإنجليزي من فوزه 4-0 على بازل في مباراة الذهاب، التي جرت خارج ملعبه الشهر الماضي، ليفوز 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.