يوفنتوس يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل :

واصل نادي يوفنتوس الإيطالي مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ببلوغه ربع النهائي على حساب توتنهام الإنجليزي، بفوزه عليه 2-1، في إياب ثمن النهائي.

بادر توتنهام بالتسجيل عن طريق نجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين في الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني، قلب يوفنتوس الطاولة على أصحاب الأرض في غضون ثلاث دقائق فقط، بعدما أحرز هيجواين هدف التعادل في الدقيقة 64، فيما تكفل مواطنه باولو ديبالا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67 من صناعة هيجواين.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت الشهر الماضي، بمدينة تورينو الإيطالية انتهت بالتعادل 2 - 2، ليفوز الفريق الإيطالي 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويواصل مشواره في البطولة التي توج بلقبها عامي 1985 و1996، وينهي مغامرة منافسه اللندني الذي كان يطمع في المضي قدماً والمنافسة على أمجد الكؤوس الأوروبية.