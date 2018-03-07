ليفربول الإنجليزي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادله سلبياً مع بورتو البرتغالي الثلاثاء في إياب دور الـ 16 للبطولة.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ليفربول 5-0، ليتفوق الفريق الإنجليزي بـ 5 أهداف دون رد في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى وشهدت عدداً قليلاً من الفرص على المرميين بعكس مباراة الذهاب التي تسيدها ليفربول تماماً وسجل خلالها خمسة أهداف وكان بمقدوره تسجيل المزيد. ويسعى ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه والمرة الأولى منذ نسخة 2004 /2005 .