الهلال السعودي يتعادل مع الريان 1-1 في دوري أبطال آسيا

الشارقة 24- محمود علي:



واصل الهلال السعودي، ابتعاده عن المنافسة على صدارة المجموعة الرابعة، بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بعد تعادله مع ضيفه الريان، مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة.



وتقدم الريان، بهدف سجله محسن متولي في الدقيقة الثالثة، وتعادل عبد الله الزوري للهلال في الدقيقة 58.



ورفع الهلال رصيده إلى نقطتين، في المركز الرابع والأخير، كما رفع الريان رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام العين الإماراتي.



ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان مرة أخرى على ملعب الريان، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الرابعة من البطولة.